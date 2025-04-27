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27 апреля, 11:48

Политика

В аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников Алексея Петровича

Фото: телеграм-канал "Солдат Победы"

Главу совета российских соотечественников в Молдавии и оргкомитета "Победа" Алексея Петровича задержали в аэропорту Кишинева при вылете из страны.

"Подвергнут дополнительному личному досмотру и досмотру багажа. Паспорт и проездные документы изъяты сотрудником пограничной полиции", – написал Петрович в своем телеграм-канале.

Молдавские правоохранители не назвали общественнику причину задержания. При этом, по словам Петровича, сотрудники пограничной полиции общались с ним корректно. Вскоре главу оргкомитета "Победа" отпустили.

"После проведения досмотра мне вернули проездные документы и загранпаспорт. <...> Выяснилось, что на сей раз сотрудников пограничной полиции (а точнее тех, кто заказывает эту историю) интересовал мой багаж", – добавил Петрович.

До этого Петровича задерживали в аэропорту Кишинева 12 апреля. Отмечалось, что это произошло после поездки общественника в Москву. Вместе с ним также был задержан молдавский оппозиционный блогер Габриэл Кэлин, который прилетел в Кишинев после поездки в РФ.

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