23 января, 14:37

Общество

Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прокуратура Москвы назвала параметры среднестатистического столичного преступника в 2025 году. Им является мужчина средних лет без постоянного источника дохода, высшего образования и не проживающий в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Портрет был составлен на основании статистических данных по всем составам за минувший год. Тогда было установлено более 31 тысячи лиц, совершивших преступления в столице, из них свыше половины (57% – 18,1 тысячи) не проживали в городе. В основном преступления совершали люди в возрасте от 30 до 49 лет – 16 996 (53,2%).

Вместе с тем к уголовной ответственности в Москве привлекли более 25 тысяч мужчин (81,4%) и свыше 5 тысяч женщин (18,6%).

"Лица, совершавшие преступления, чаще всего имели среднее (общее и профессиональное) образование – 21,7 тысячи (68%), реже высшее – 8,3 тысячи (26,1%). На 20% снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения (3,3 тысячи)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России стали сокращаться киберпреступления. По итогам 11 месяцев 2025 года в целом на IT-преступность приходится 38,2% регистрируемых преступлений. Их массив уменьшился на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – до 627 тысяч.

Мошенники похитили у россиян около 300 миллиардов рублей в прошлом году

общество

