В проекте "Перезвони сам" дали рекомендации по защите персональных данных

Даже на первый взгляд безобидные действия, такие как регистрация на сайтах или публикация личных сведений в открытом доступе, могут привести к утрате контроля над аккаунтами, финансовым потерям и серьезному ущербу репутации, поэтому важно соблюдать определенные меры предосторожности. Об этом напомнили эксперты проекта "Перезвони сам", передает портал мэра и правительства столицы.

В Международный день защиты персональных данных, который отмечается 28 января, специалисты обратили внимание пользователей на то, что персональные данные, оказавшиеся в распоряжении злоумышленников, используются для взлома профилей, оформления кредитов и микрозаймов, а также рассылки фишинговых сообщений от имени жертвы.

К персональным данным относится любая информация, позволяющая прямо или косвенно идентифицировать человека. Это не только паспортные данные, адрес и контакты, но и фотографии, видеозаписи, голосовые сообщения, логины, пароли, ПИН-коды и даже история посещения сайтов.

В совокупности такие сведения позволяют злоумышленникам составить подробный цифровой профиль человека, что значительно упрощает реализацию мошеннических схем.

Эксперты подчеркнули, что опасность могут представлять и данные, которые пользователи считают незначительными – информация о месте рождения, образовании или большое количество личных фото в соцсетях.

Собирая эти сведения из открытых источников, мошенники получают возможность войти в доверие, выдать себя за знакомых или представителей официальных структур, а также создавать дипфейки – поддельные видео или аудиосообщения с просьбами о переводе денег. В таких случаях страдает не только владелец аккаунта, но и его окружение.

При этом специалисты отмечают, что полностью отказываться от личных публикаций в соцсетях не требуется. Ключевым элементом защиты остается грамотная настройка безопасности.

Пользователям рекомендуют использовать сложные и уникальные пароли для каждого сервиса, регулярно их менять и избегать очевидных комбинаций вроде даты рождения или имени.

Отдельное внимание стоит уделять обновлению приложений и операционной системы, подключению двухфакторной аутентификации, настройкам приватности и ограничению круга лиц, которые могут писать сообщения или видеть личный контент. Также рекомендуется отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах и установить надежный антивирус.

Эксперты напомнили, что любые звонки и сообщения с незнакомых номеров требуют повышенной осторожности. Банки, госорганы и операторы связи не запрашивают коды из СМС и не требуют срочных действий через мессенджеры.

В сомнительных ситуациях лучше прервать общение и самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк предупредила, что мошенники стали использовать нейросети для создания текстового, визуального или аудиовизуального контента, при помощи которого от лица близких людей убеждают жертву переводить им деньги или раскрывать персональные данные.