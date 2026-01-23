Форма поиска по сайту

23 января, 13:15

Технологии

Количество скачиваний приложения "Моя Москва" превысило 1,5 млн в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы в прошлом году скачали приложение "Моя Москва" свыше 1,5 миллиона раз. Об этом сообщил департамент информационных технологий.

"Приложение популярно у москвичей. За все время жители обратились к его сервисам около 200 миллионов раз, а ежемесячно приложением пользуются в среднем 1,2 миллиона горожан", – рассказал замруководителя департамента Борис Фролов, слова которого привел портал мэра и правительства столицы.

С 2019 года количество скачиваний приложения достигло почти 9 миллионов. В 2025 году его обновили – теперь на главном экране тематически собраны все услуги и сервисы, включая разделы "Семья", "Дом", "Досуг" и другие. Также для удобства пользователей появились виджеты: уведомления о записи к врачу, актуальные показания счетчиков и многое другое.

В 2025 году граждане чаще всего пользовались сервисами для передачи показаний счетчиков воды и электричества (около 5,1 миллиона раз). Кроме прочего, жители могут узнать архивные данные показаний и даже следить за расходом воды в графиках.

Другой популярной функцией приложения стал сервис "Платежи". К нему в прошлом году обратились около 5 миллионов раз. Здесь можно увидеть счет на оплату платежного документа, найти штрафы и другие начисления. Также можно настроить пакетную оплату.

Также при помощи "Моя Москва" можно узнать, когда ребенок пришел в школу. Для этого требуется настроить уведомления о посещении. В результате в 2025 году этой функцией воспользовались 4,2 миллиона раз. Также родители учеников могут записать детей в кружки, секции, оформить питание в школьной столовой и пополнить карту "Москвенок".

Для активации всех функций пользователю нужно авторизоваться через учетную запись на портале mos.ru и внести нужные сведения в личный кабинет (код плательщика, номера лицевого счета и приборов учета электроэнергии и воды, номера свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения и так далее).

Ранее стало известно, что свыше 47 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии. Помимо этого, он позволяет оплачивать счета и просматривать историю показаний. Их необходимо отправлять ежемесячно с 15-го по 26-е число.

