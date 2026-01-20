Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 09:52

Город

Более 47 млн раз москвичи передали показания счетчиков электроэнергии на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 47 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Показания необходимо отправлять ежемесячно с 15-го по 26-е число. Помимо этого, сервис позволяет оплачивать счета и просматривать историю показаний.

"Mos.ru дает горожанам возможность в любое удобное время и с любого цифрового устройства решать практически все бытовые вопросы", – подчеркнули в ведомстве, сообщение которого приводится на портале мэра и правительства Москвы.

Там также добавили, что за время существования услуги ее востребованность выросла почти в 120 раз. В частности, в 2013 году ей воспользовались 27,8 тысячи раз, а в 2025-м это число превысило 3,3 миллиона.

Онлайн-передача показаний стала возможной благодаря сотрудничеству с Мосэнергосбытом. Все данные, отображаемые на портале, включая информацию о плательщике, архив показаний, тип счетчика и другое, поступают напрямую из систем компании, что обеспечивает их актуальность.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в каталог услуг на mos.ru, выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", затем найти подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья" и выбрать услугу "Прием показаний и оплата электроэнергии". Для автоматического поиска информации в системе потребуется внести адрес, лицевой счет и номер счетчика в личный кабинет. Доступ возможен со стандартной или полной учетной записью.

Кроме того, показания можно передать через виджет "Коммунальные услуги" в личном кабинете mos.ru, мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", сайт и мобильное приложение платформы "Электронный дом", а также по телефону горячей линии единой сервисной службы 8 (495) 539-25-25.

Также доступна передача показаний через терминалы АО "Мосэнергосбыт" в центрах госуслуг "Мои документы" или лично. Подробную информацию обо всех способах можно найти в инструкции на портале mos.ru.

Ранее горожанам назвали самый популярный раздел приложения "Моя Москва". Им стал "Дом", где можно пополнить баланс домашнего телефона, вызвать мастера, заказать вывоз ненужных вещей и другое. За последние 3 месяца его посетили 20% пользователей, 70% из которых воспользовались сервисами.

Найти этот раздел можно на главном экране приложения, здесь представлено 7 городских сервисов для решения бытовых задач. Для их использования нужно добавить сведения о квартире непосредственно в приложении или в личном кабинете на портале mos.ru.

Жители Москвы более 1 млн раз оплатили услуги связи через сервис "Мои платежи"

Читайте также


городЖКХтехнологии

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика