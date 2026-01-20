Более 47 млн раз москвичи передали показания счетчиков электроэнергии на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 47 миллионов раз москвичи воспользовались онлайн-сервисом на портале mos.ru для передачи данных счетчиков электроэнергии, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Показания необходимо отправлять ежемесячно с 15-го по 26-е число. Помимо этого, сервис позволяет оплачивать счета и просматривать историю показаний.

"Mos.ru дает горожанам возможность в любое удобное время и с любого цифрового устройства решать практически все бытовые вопросы", – подчеркнули в ведомстве, сообщение которого приводится на портале мэра и правительства Москвы.

Там также добавили, что за время существования услуги ее востребованность выросла почти в 120 раз. В частности, в 2013 году ей воспользовались 27,8 тысячи раз, а в 2025-м это число превысило 3,3 миллиона.

Онлайн-передача показаний стала возможной благодаря сотрудничеству с Мосэнергосбытом. Все данные, отображаемые на портале, включая информацию о плательщике, архив показаний, тип счетчика и другое, поступают напрямую из систем компании, что обеспечивает их актуальность.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти в каталог услуг на mos.ru, выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", затем найти подраздел "ЖКУ, обслуживание жилья" и выбрать услугу "Прием показаний и оплата электроэнергии". Для автоматического поиска информации в системе потребуется внести адрес, лицевой счет и номер счетчика в личный кабинет. Доступ возможен со стандартной или полной учетной записью.

Кроме того, показания можно передать через виджет "Коммунальные услуги" в личном кабинете mos.ru, мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", сайт и мобильное приложение платформы "Электронный дом", а также по телефону горячей линии единой сервисной службы 8 (495) 539-25-25.

Также доступна передача показаний через терминалы АО "Мосэнергосбыт" в центрах госуслуг "Мои документы" или лично. Подробную информацию обо всех способах можно найти в инструкции на портале mos.ru.

Ранее горожанам назвали самый популярный раздел приложения "Моя Москва". Им стал "Дом", где можно пополнить баланс домашнего телефона, вызвать мастера, заказать вывоз ненужных вещей и другое. За последние 3 месяца его посетили 20% пользователей, 70% из которых воспользовались сервисами.

Найти этот раздел можно на главном экране приложения, здесь представлено 7 городских сервисов для решения бытовых задач. Для их использования нужно добавить сведения о квартире непосредственно в приложении или в личном кабинете на портале mos.ru.

