Дело о смерти посетителя ТЦ в Петербурге переквалифицировали в убийство

Фото: телеграм-канал "112"

Молодой человек, скончавшийся в результате конфликта с охранниками ТЦ в Санкт-Петербурге, умер от механической асфиксии (удушья. – Прим.ред.). Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России по городу со ссылкой на результаты судмедэкспертизы.

В результате дело переквалифицировали в убийство группой лиц. В дальнейшем им займется первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу. Причастным к преступлению в скором времени предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Конфликт между охранниками торгового центра "Сити Молл" и посетителем произошел вечером 21 января. Сотрудники ТЦ обратились к мужчине из-за подозрения в краже, после чего тот распылил газ из баллончика. Правоохранители задержали троих мужчин, еще одному сотруднику удалось скрыться.

После перепалки состояние пострадавшего молодого человека ухудшилось. Спустя время он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело.