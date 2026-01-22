22 января, 14:24Происшествия
Педагоги спрятали детей в кабинетах при нападении школьника в Нижнекамске
Фото: телеграм-канал Baza
Педагоги школы в Нижнекамске, в которой подросток напал с ножом на уборщицу, действовали оперативно и в полном соответствии с инструкцией, рассказали в телеграм-канале исполнительного комитета города.
"Как только стало известно о происшествии, заместитель директора по радио объявила тревогу "Заря" и сообщила о случившемся директору лицея", – отмечается в соощении.
По сигналу тревоги персонал и учащиеся укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и до приезда спецслужб находились в безопасных местах. Охрана, в свою очередь, незамедлительно вызвала Росгвардию и другие экстренные службы.
Также указывается, что лицей относится к объектам первой категории защиты. На входе установлена стационарная рамка металлоискателя. Кроме того, осуществляется контроль доступа.
По данным телеграм-канала SHOT, у напавшего на уборщицу школьника мог случиться срыв из-за гибели подруги – у него было мало друзей, и девочка была одной из немногих, с кем он общался.
Ученики рассказали, что 20 января она снимала видео на крыше дома на улице Строителей и упала. По предварительной версии, она поскользнулась.
Согласно информации из СМИ, погибшая школьница была призером научных конференций, а в прошлом году вместе с одноклассницей стала лауреатом республиканского конкурса о героизме солдат в годы Великой Отечественной войны.
Напавший на работницу школы подросток очень дорожил общением с ней и мог винить в ее смерти другого ученика – по одной из версий, они вместе забрались на крышу, однако другой мальчик не смог ее спасти.
О нападении в школе Нижнекамска стало известно 22 января. Сообщалось, что 13-летний школьник взорвал петарды, напал на уборщицу с ножом, а после выстрелил из сигнального устройства, из-за чего сам получил травмы.
После произошедшего обоих госпитализировали. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное. Сейчас она переведена в палату – ей провели срочную операцию и наложили восемь швов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". Ситуацию на контроль взяла глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.