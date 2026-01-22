Педагоги спрятали детей в кабинетах при нападении школьника в Нижнекамске

Фото: телеграм-канал Baza

Педагоги школы в Нижнекамске, в которой подросток напал с ножом на уборщицу, действовали оперативно и в полном соответствии с инструкцией, рассказали в телеграм-канале исполнительного комитета города.

"Как только стало известно о происшествии, заместитель директора по радио объявила тревогу "Заря" и сообщила о случившемся директору лицея", – отмечается в соощении.

По сигналу тревоги персонал и учащиеся укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и до приезда спецслужб находились в безопасных местах. Охрана, в свою очередь, незамедлительно вызвала Росгвардию и другие экстренные службы.

Также указывается, что лицей относится к объектам первой категории защиты. На входе установлена стационарная рамка металлоискателя. Кроме того, осуществляется контроль доступа.

По данным телеграм-канала SHOT, у напавшего на уборщицу школьника мог случиться срыв из-за гибели подруги – у него было мало друзей, и девочка была одной из немногих, с кем он общался.

Ученики рассказали, что 20 января она снимала видео на крыше дома на улице Строителей и упала. По предварительной версии, она поскользнулась.

Согласно информации из СМИ, погибшая школьница была призером научных конференций, а в прошлом году вместе с одноклассницей стала лауреатом республиканского конкурса о героизме солдат в годы Великой Отечественной войны.

Напавший на работницу школы подросток очень дорожил общением с ней и мог винить в ее смерти другого ученика – по одной из версий, они вместе забрались на крышу, однако другой мальчик не смог ее спасти.

О нападении в школе Нижнекамска стало известно 22 января. Сообщалось, что 13-летний школьник взорвал петарды, напал на уборщицу с ножом, а после выстрелил из сигнального устройства, из-за чего сам получил травмы.

После произошедшего обоих госпитализировали. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное. Сейчас она переведена в палату – ей провели срочную операцию и наложили восемь швов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". Ситуацию на контроль взяла глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

