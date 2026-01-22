Форма поиска по сайту

22 января, 13:37

Происшествия
Адвокат Багатурия: школьник не понесет наказания за нападение на уборщицу в Нижнекамске

Адвокат рассказал, что ждет напавшего на уборщицу в Нижнекамске подростка

Фото: ТАСС/Алина Евланова

Подросток, напавший на уборщицу в школе в Нижнекамске, не понесет наказания, потому что он не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия, сообщает News.ru.

По его словам, мальчика могут направить на психиатрическое лечение после проведения психиатрической экспертизы.

"Он бы не отвечал даже за такое особо тяжкое преступление, как убийство. Его родителям также не грозит никакой уголовной ответственности. Сотрудников школ, возможно, могут наказать за халатность, если будет доказано, что они получали сигналы о наклонностях этого мальчика, но никак не реагировали", – пояснил Багатурия.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Светланы Захаровой уточнили, что школьник и его семья не состояли на учете.

"Уполномоченным по правам ребенка взята ситуация в Нижнекамске на контроль. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудник школы в беседе с РИА Новости добавил, что мальчик участвовал в драках.

Инцидент произошел 22 января в школе Нижнекамска. Ученик взорвал 3 петарды, напал на уборщицу с ножом, а затем спрятался. В результате выстрела из сигнального устройства подросток также получил травмы. Состояние пострадавшей женщины оценивается как удовлетворительное.

Мальчик был задержан и доставлен в больницу. Обстоятельства и мотивы его действий неизвестны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

