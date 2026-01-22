Уголовное дело возбуждено по факту нападения школьника в Нижнекамске

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело возбужденно по факту нападения подростка на работницу школы в Нижнекамске, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, у 13-летнего подростка произошел конфликт с работницей учреждений. Он нанес ей ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства, а также сам получил телесные повреждения. Сейчас пострадавшей оказана помощь, подросток доставлен в больницу.

Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". Правоохранители проводят осмотр места происшествия и действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.

О ЧП в школе Нижнекамска стало известно в четверг, 22 января. В Росгвардии сообщили, что у школьника после нападения были изъяты нож, маска и тактические перчатки. Никто из учеников не пострадал, детей эвакуировали.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в свою очередь, взяла случившееся под свой контроль. Она указала на то, что это четвертый подобный случай за последние 1,5 месяца, и призвала всех ответственных лиц содействовать скорейшему принятию законопроекта об основах психологической деятельности в России.

