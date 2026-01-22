22 января, 12:28Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии женщины после нападения в школе Нижнекамска
Фото: телеграм-канал "Казань с огоньком"
Состояние женщины, которая пострадала при нападении ученика лицея в Нижнекамске, оценивается как удовлетворительное. Угрозы ее жизни нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава Татарстана.
В ведомстве добавили, что она была госпитализирована и получает всю необходимую помощь.
Инцидент произошел 22 января. Школьник взорвал 3 петарды, напал на уборщицу с ножом, а затем спрятался. В результате выстрела из сигнального устройства подросток также получил травмы.
Ученик был задержан и доставлен в больницу. Обстоятельства и мотивы его действий неизвестны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".
