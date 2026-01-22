22 января, 14:07Происшествия
Уборщица школы Нижнекамска рассказала о состоянии после нападения ученика
Фото: телеграм-канал SHOT
Уборщица Алсу Анасова, пострадавшая от нападения подростка в школе в Нижнекамске, переведена в палату. Об этом она рассказала в беседе с изданием "СтарХит".
По словам женщины, врачи провели ей срочную операцию, во время которой наложили 8 швов. В настоящее время пострадавшая испытывает сильные боли в руке.
О нападении в Нижнекамске на школу стало известно 22 января. 13-летний школьник взорвал 3 петарды, напал на техническую работницу с ножом, а после выстрелил из сигнального устройства, из-за чего сам получил травмы.
После произошедшего обоих госпитализировали. Состояние женщины оценивалось как удовлетворительное. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".
В настоящее время ситуацию на контроль взяла глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
