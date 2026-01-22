Форма поиска по сайту

22 января, 16:56

Происшествия

Дело возбуждено после смерти посетителя ТЦ в Петербурге, у которого был конфликт с охраной

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбуждено после смерти посетителя торгового центра в Санкт-Петербурге, у которого произошел конфликт с охраной, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Ранее региональное ГУ МВД сообщало, что вечером 21 января в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе после конфликта с охранниками мужчине стало плохо. Спустя время он скончался в больнице.

В ведомстве отметили, что по указанию руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Павла Выменца по данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел из-за подозрения в краже молодого человека, распылившего газ из баллончика в сторону охраны. В связи с происшествием задержаны трое мужчин, еще один сотрудник охранного предприятия скрылся, его разыскивают.

В прокуратуре города РИА Новости уточнили, что проводится проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности частного охранного предприятия, обслуживающего торговый комплекс на Коломяжском проспекте. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли уголовное дело об убийстве мужчины, совершенном в ноябре 2000 года в квартире на улице Академика Анохина. Тогда в доме обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями головы и тела, однако личность преступника на первоначальном этапе установить не удалось.

