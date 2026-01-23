Песков допустил отправку замороженных в США активов РФ на восстановление Донбасса

Фото: kremlin.ru

Часть российских активов, замороженных в США, могут направить на восстановление территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Это определение касается и Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Территории, которые находятся на Донбассе, действительно значительно пострадали в ходе боевых действий", – подчеркнул представитель Кремля.

Всего в Штатах арестовано чуть меньше 5 миллиардов долларов, добавил он.

Ранее Владимир Путин выразил готовность направить 1 миллиард долларов из замороженных в США российских активов "Совету мира", который был создан американским лидером Дональдом Трампом в качестве временного органа управления в секторе Газа.

Позже Трамп позитивно оценил предложение Путина о возможном взносе России. Президент Штатов назвал инициативу "очень интересной", выделив тот факт, что РФ собирается использовать для взноса "свои деньги".

