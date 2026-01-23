Corriere della Sera: Украине в ОАЭ предложат отказаться от Донбасса за 800 млрд долларов

Фото: depositphotos/mariakarabella

На переговорах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сторонам представят план мирного урегулирования, включающий в себя отказ Украины от территорий. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным источников СМИ, для обсуждения подготовлены четыре документа. В дальнейшем они должны стать основой будущего договора.

При этом один из документов предполагает полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. В ответ на это американская сторона предложит программу финансирования восстановления Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Еще один документ касается предоставления украинской стороне гарантий безопасности со стороны США и европейских союзников.

Ранее Владимир Путин дал конкретные инструкции российской делегации для переговоров в ОАЭ. Это произошло после прошедшей в Москве встречи российского лидера с американской делегацией.

Переговорную группу от России возглавил начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба Игорь Костюков. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, на переговорах будет обсуждаться вопрос Донбасса.