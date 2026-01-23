Теннисист Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Australian Open, обыграв венгра Фабиана Марожана. Об этом сообщает газета "Известия".

Медведев во время игры уступил в двух стартовых сетах, однако смог переломить ход поединка и выиграть матч в пяти сетах. Счет составил 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Встреча длилась 2 часа 54 минуты.

В следующий раз россиянин выйдет против американца Лернера Тьена.

Вместе с тем, как указывает ТАСС, россиянка Диана Шнайдер проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге чемпионата. Игра закончилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Украинка в четвертом круге будет бороться с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой и румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Ранее в четвертый круг Australian Open попал первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Он победил французского теннисиста Корентена Муте. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:1. Алькарас был посеян под 1-м номером, а Муте – под 32-м. Встреча длилась 2 часа 5 минут.

