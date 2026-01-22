Форма поиска по сайту

22 января, 12:38

Теннисист Джокович вышел в третий круг Australian Open

Фото: ТАСС/Zuma/Sydney Low

Серб Новак Джокович одержал победу и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Состязание проходит в Мельбурне.

В рамках второго раунда Джокович, посеянный под 4-м номером, нанес поражение спортсмену из Италии Франческо Маэстрелли. Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча Ботика ван де Зандсхюлпа из Нидерландов и Шан Цзюнчэн из Китая.

Ранее теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг Australian Open. В следующем круге российские спортсмены сыграют с аргентинцем Франсиско Серундоло и венгром Фабианом Марожаном соответственно.

Также в третий круг выбилась 18-летняя Мирра Андреева, нанесшая поражение представительнице Греции Марие Саккари.

Теннисистка Швентек разорвала неудобную юбку на чемпионате в Австралии

