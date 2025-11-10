Теннисист Джокович заявил, что хочет завершить карьеру после Олимпиады 2028 года

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что хочет завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр 2028 года. Об сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Punto de Break.

Джокович выразил надежду на то, что сможет выступить на Играх, представив там сборную Сербии. Однако теннисист не знает, сможет ли это сделать.

"Есть вещи, которые мне неподвластны. Я стараюсь оставаться максимально здоровым, как физически, так и морально", – добавил спортсмен.

Ранее Джокович стал вторым спортсменом со 100 победами на Уимблдоне. Он достиг такого результата благодаря победе над соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче третьего круга турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0, 6:4.

При этом Джокович выигрывал Уимблдон уже 7 раз. Кроме того, на его счету рекордные 24 победы, завоеванные в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема.