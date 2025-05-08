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Новости

08 мая, 09:30

Происшествия

Новости мира: автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Париже

Новости мира: автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Париже

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Автомобиль врезался в толпу футбольных фанатов в Париже. Болельщики клуба Пари Сэн-Жермен покидали стадион после матча полуфинала Лиги Чемпионов против лондонского Арсенала. Французы праздновали победу, когда машина, потерявшая управление, вылетела на тротуар. В результате ЧП три человека попали в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Тем временем в Италии авиашоу едва не закончилось трагедией. Во время выполнения фигур высшего пилотажа в воздухе столкнулись три самолета. Один из штурмовиков задел крылом соседние, из-за чего их сильно закрутило, и они начали пикировать. Ближе к земле пилотам удалось вернуть контроль над самолетами и приземлиться. Два борта получили серьезные повреждения, а третий при посадке выкатился за пределы посадочной полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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