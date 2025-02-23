Более 400 пассажиров высажены из вынужденно севшего в Пулково самолета

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Более 400 пассажиров были высажены из самолета, который вынужденно сел в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В частности, самолет благополучно покинули 434 пассажира, 25 из которых дети. Они были направлены в здание аэропорта.

Прокуратура держит под контролем ситуацию в связи с аварийной посадкой воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Северный ветер".

Самолет сел в Санкт-Петербурге в 14:45 по московскому времени. По предварительным данным, причиной для этого послужила техническая неисправность. Судно направлялось из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко.