21 февраля, 09:00Транспорт
Рейс Чита – Москва задержан на 8 часов из-за неисправности самолета
Фото: depositphotos/nitinut380
Рейс авиакомпании S7 Чита – Москва, запланированный на 08:50 по местному времени (02:50 по московскому времени), задержан на восемь часов в связи с неисправностью самолета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вылет воздушного судна перенесен на 16:30 по местному времени (10:30 по московскому времени), уточнило ведомство.
Транспортная прокуратура Читы держит на контроле соблюдение прав пассажиров на получение услуг, которые должны предоставить в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Нижнекамск, вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации. По данным оперативных служб, лайнер совершил штатную посадку.
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