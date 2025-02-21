Рейс Чита – Москва задержан на 8 часов из-за неисправности самолета

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Рейс авиакомпании S7 Чита – Москва, запланированный на 08:50 по местному времени (02:50 по московскому времени), задержан на восемь часов в связи с неисправностью самолета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет воздушного судна перенесен на 16:30 по местному времени (10:30 по московскому времени), уточнило ведомство.

Транспортная прокуратура Читы держит на контроле соблюдение прав пассажиров на получение услуг, которые должны предоставить в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Нижнекамск, вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации. По данным оперативных служб, лайнер совершил штатную посадку.