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18 мая, 18:15

Происшествия

Грузовик попал в аварию на закрытом мосту в Бурятии

Грузовик попал в аварию на закрытом мосту в Бурятии

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Грузовик попал в аварию на закрытом мосту в Бурятии. Колеса транспорта соскочили с дороги, когда водитель пытался проехать по узкой деревянной переправе. В районной администрации заявили, что движение по мосту запрещено.

Более 30 подростков доставили в полицию за участие в уличной стычке в Махачкале. В последние дни в соцсетях стали появляться публикации о массовых драках, предположительно, с участием двух группировок. На родителей подростков уже составили административные протоколы, а администрация города организовала служебное расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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