Пять человек задержаны после потасовки в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пять человек задержаны после потасовки между двумя группами мужчин в поселке Мирный в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что сообщение о драке поступило 2 мая. Предварительно, около одного из домов на улице Академика Северина между гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Полицейские доставили в отдел пятерых участников конфликта в возрасте от 26 до 43 лет.

Информация о пострадавших из медучреждения не поступала. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в больницу доставили мужчину после уличного конфликта в столичном районе Бибирево. Оппонент дважды ударил пострадавшего кулаком в голову. Тяжесть причиненного вреда определят по результатам экспертизы, рассказали в прокуратуре Москвы.