Президент Аргентины Хавьер Милей подарил Илону Маску золотую бензопилу

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску золотую бензопилу с лозунгом "Да здравствует свобода, черт возьми" на конференции консерваторов в Вашингтоне.

Маск был в восторге от презента и заявил, что это бензопила для бюрократии. Милей использовал подобную бензопилу на своих экстравагантных предвыборных выступлениях, обещая "сделать Аргентину снова великой" по примеру своего кумира Дональда Трампа.

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