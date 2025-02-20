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20 февраля, 19:30

Политика

Российская армия взяла под контроль новые территории

Российская армия взяла под контроль новые территории

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В Курской области российские войска освободили около 64% территории, ранее занятой ВСУ. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил. В ходе успешных операций российская армия продолжает продвигаться по всей линии боевого соприкосновения, освобождая новые населенные пункты.

Одним из значимых достижений стало освобождение села Свердликово и взятие под контроль дороги Суджа – Рыльск. В боевых действиях активно участвуют штурмовики 51-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно выбили украинцев с занятых позиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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