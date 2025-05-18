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18 мая, 14:03

Происшествия

В Забайкалье пожарные локализовали пять лесных пожаров на площади 83 тысячи гектаров

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В Забайкалье пожарным удалось локализовать пять природных пожаров, охвативших 83 тысячи гектаров. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министерство природы региона.

В пресс-службе уточнили, что пожары локализировали в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. В то же время продолжают действовать 26 очагов возгорания в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. На борьбе с огнем задействованы более 1,7 тысячи пожарных и свыше 200 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Забайкальский край для ликвидации природных пожаров прибыли самолеты Ил-76 МЧС России. Авиация МЧС России задействована в тушении пожара в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля – режим ЧС федерального уровня.

Новости регионов: лесные пожары в Забайкалье подобрались к федеральной трассе

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