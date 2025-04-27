Авиацию МЧС России привлекли к тушению природных пожаров в Забайкалье

Фото: МЧС России

Самолеты Ил-76 МЧС России прибыли в Забайкальский край для ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авиация МЧС России задействована в тушении пожара в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова. 27 апреля самолеты работали над ликвидацией возгорания, распространившегося в окрестностях села Елизаветино на площади 140 гектаров.

"Угроза распространения огня на населенный пункт предотвращена", – сказано в заявлении министерства.

В результате воздушным суднам удалось за 4 слива сбросить на очаги пожара 168 тысяч литров воды. Заправка самолетов осуществляется с помощью пожарных автоцистерн, уточнили в МЧС России.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля – режим ЧС федерального уровня.

