27 апреля, 19:36Происшествия
Авиацию МЧС России привлекли к тушению природных пожаров в Забайкалье
Фото: МЧС России
Самолеты Ил-76 МЧС России прибыли в Забайкальский край для ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авиация МЧС России задействована в тушении пожара в регионе по поручению главы ведомства Александра Куренкова. 27 апреля самолеты работали над ликвидацией возгорания, распространившегося в окрестностях села Елизаветино на площади 140 гектаров.
"Угроза распространения огня на населенный пункт предотвращена", – сказано в заявлении министерства.
В результате воздушным суднам удалось за 4 слива сбросить на очаги пожара 168 тысяч литров воды. Заправка самолетов осуществляется с помощью пожарных автоцистерн, уточнили в МЧС России.
Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявлен с 24 марта. С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, а с 23-го апреля – режим ЧС федерального уровня.
Новости регионов: Забайкалье охватили мощные пожары