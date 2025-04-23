Режим ЧС федерального значения введен в Забайкалье из-за лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

В Забайкальском крае ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Причиной для этого стали лесные пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

"Федеральный режим ЧС введен правкомиссией по предложению губернатора региона Александра Осипова", – рассказали в ведомстве.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что введение федерального режима чрезвычайной ситуации является правовой мерой, которая направлена на увеличение группировки сил и средств, а также для решения некоторых финансовых и юридических вопросов.

В связи с лесными пожарами в Забайкалье с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 21 апреля в регион прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов, чтобы оценить ситуацию.

Отмечалось, что министры должны были совершить облет районов Забайкалья, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролировать работы по ликвидации возгораний.