Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 12:41

Происшествия

Режим ЧС федерального значения введен в Забайкалье из-за лесных пожаров

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

В Забайкальском крае ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Причиной для этого стали лесные пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

"Федеральный режим ЧС введен правкомиссией по предложению губернатора региона Александра Осипова", – рассказали в ведомстве.

Глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что введение федерального режима чрезвычайной ситуации является правовой мерой, которая направлена на увеличение группировки сил и средств, а также для решения некоторых финансовых и юридических вопросов.

В связи с лесными пожарами в Забайкалье с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 21 апреля в регион прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов, чтобы оценить ситуацию.

Отмечалось, что министры должны были совершить облет районов Забайкалья, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролировать работы по ликвидации возгораний.

Режим ЧС объявили в Забайкалье из-за пожаров

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика