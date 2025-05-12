Экс-чиновник Михаил Хубутия назвал отношения с Юлией Ван "коммерческим романом"

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, обвиняемый в избиении Юлии Ван, рассказал подробности их отношений. По словам экс-чиновника, между ними был "коммерческий роман" – с расценками и так называемыми тарифными планами. Он утверждает, что полностью обеспечивал женщину, а после ее беременности приобрел для нее дом.

Сама девушка заявила, что мужчина жестоко избил ее, причинив переломы, порезы и ссадины. По ее словам, он пришел с топором и напал, после чего скрылся. Ван утверждает, что конфликт начался после попытки расставания. Хубутия сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

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