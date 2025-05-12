Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:15

Происшествия

Экс-чиновник Михаил Хубутия назвал отношения с Юлией Ван "коммерческим романом"

Экс-чиновник Михаил Хубутия назвал отношения с Юлией Ван "коммерческим романом"

На юге Москвы столкнулись манипулятор и самосвал

Новости регионов: в Анапе закрыли пляжи из-за спасательных работ

Грузовик опрокинулся при аварии на улице Подольских Курсантов

Участники Таганской ОПГ суммарно получили 240 лет лишения свободы

Новости регионов: мужчина поджег машину начальника ГИБДД в Иркутской области

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области вырос за сутки более чем на полметра

Новости регионов: пожар вспыхнул при проведении буровых работ на Ямале

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области

Новости регионов: в Чечне загорелся трехзвездочный отель на берегу озера

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, обвиняемый в избиении Юлии Ван, рассказал подробности их отношений. По словам экс-чиновника, между ними был "коммерческий роман" – с расценками и так называемыми тарифными планами. Он утверждает, что полностью обеспечивал женщину, а после ее беременности приобрел для нее дом.

Сама девушка заявила, что мужчина жестоко избил ее, причинив переломы, порезы и ссадины. По ее словам, он пришел с топором и напал, после чего скрылся. Ван утверждает, что конфликт начался после попытки расставания. Хубутия сейчас находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлексей ЛазаренкоКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика