В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью из-за поражения дочери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина Адонис Мироев напал на судью региональных соревнований по фигурному катанию в Екатеринбурге Михаила Слободчикова из-за поражения его дочери. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.

Инцидент произошел через 5 дней после того, как прошли соревнования. По словам Уткина, мужчина, воспитывающий трех фигуристок, ударил по голове судью. В результате последний был доставлен в больницу. После Слободчиков был выписан из медучреждения, он написал заявление в полицию.

"До рукоприкладства на льду раньше не доходило, но мы всегда взаимодействовали с ним с осторожностью: камеры фиксировали, как он пытался прорваться к судьям, оскорблял их, называл "обезьянами", кричал с трибун. Дети его боятся", – указал Уткин.

Выяснилось, что у Мироева уже имеются судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью. При этом президент Федерации фигурного катания Свердловской области не раз пытался успокоить мужчину, объясняя, что подобными действиями он вредит своим же детям. Однако тот считает, что "все должны жить по его правилам".

"Мы живем в правовом государстве: недоволен судейством – подавай протест. Мы беседовали минут сорок – безрезультатно. Итог – избиение судьи на глазах у детей и жены", – добавил Уткин.

Президент Федерации фигурного катания Свердловской области также напомнил, как Мироев до этого преследовал прежнего тренера, который занимался с его детьми. Причиной стало недовольство мужчины работой специалиста.

"Тренер подавала заявление в полицию, но тогда были только словесные угрозы, поэтому наказания он избежал. В этом сезоне полицию уже дважды вызывали из-за его поведения", – заключил Уткин.

Ранее сразу в нескольких СМИ появилось обращение одной из жительниц Владимира, в котором та заявила, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно оскорбляет воспитанников спортшколы, а также жестоко с ними обращается и применяет насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы во Владимире, а также доложить ему о ходе расследования дела.

