Бастрыкин поручил возбудить дело о жестоком обращении с гимнастками во Владимире

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы во Владимире. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В ряде СМИ появилось обращение одной из жительниц Владимира, в котором она рассказала, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно оскорбляет воспитанников спортшколы, а также жестоко с ними обращается и применяет насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.

Сотрудники регионального управления СК РФ начали процессуальную проверку по факту инцидента. Бастрыкину доложат о ходе расследования дела.

Ранее Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело после сообщений о нападении группы молодых людей на бригаду скорой помощи в Свердловской области.

Инцидент произошел в Североуральске. Компания нетрезвых людей напала на бригаду скорой помощи, в результате чего ранения получила женщина-фельдшер.

В декабре председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело после появления информации о том, что в Адыгее трое детей подвергаются избиениям со стороны отца и мачехи.