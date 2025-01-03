Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на скорую помощь в Североуральске

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о нападении группы молодых людей на бригаду скорой помощи в Свердловской области. Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Североуральске. По информации СМИ, компания нетрезвых людей напала на бригаду скорой помощи, в результате чего ранения получила женщина-фельдшер.

Ранее следователи возбудили уголовные дела по факту двух нападений на девушку и подростка в Ростове-на-Дону. Нападавший обвиняется в покушении на убийство.

В начале декабря житель Владивостока напал из-за обуви на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к его супруге. Мужчина начал скандал из-за того, что врачи зашли к нему в квартиру в уличной обуви.