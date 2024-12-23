Суд в Мурманске оставил в силе приговор напавшему на губернатора Чибиса

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Мурманский областной суд оставил без изменения решение Апатитского суда, который в ноябре назначил Александру Быданову 13 лет колонии строгого режима за покушение на губернатора региона Андрея Чибиса, передает РИА Новости.

Изначально адвокаты осужденного направили жалобу на вердикт суда, объяснив, что срок должен быть смягчен, так как судья не сочла смягчающим обстоятельством содействие Быданова в расследовании дела. Это, по мнению правозащитника, могло быть зачтено как явка с повинной, поскольку преступление было раскрыто в "рекордные сроки" именно благодаря показаниям их подзащитного. Таким образом, сторона защиты настаивала на том, что срок должен быть сокращен до 10 лет.

Гособвинитель возражал против подобного требования. Представитель потерпевшей стороны указывал на то, что никаких оснований для смягчения срока наказания нет.

"О явке с повинной слышим в первый раз. Полагаем, что суд учел все обстоятельства и счел, что никакого активного способствования расследованию не было", – подчеркнул адвокат потерпевшей стороны Андрей Спиридонов.

Сам Быданов, который присутствовал на заседании по видеосвязи по соглашению сторон, еще раз попросил прощения у губернатора.

"Если бы можно было вернуть тот вечер, я бы так не поступил", – заявил он.

В результате Мурманский областной суд не нашел основания для смягчения приговора и оставил решение Апатитского суда без изменений.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года, когда губернатор выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями. Напавшим оказался 42-летний Быданов, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

На допросе он рассказал, что ранил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности".

