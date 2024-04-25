Губернатор Чибис заявил, что не держит зла на напавшего на него человека

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, недавно переживший покушение, заявил, что не держит зла на напавшего на него человека, сообщает Life.ru.

По его словам, злоумышленник ответит за свои деяния по закону. Чиновник также рассказал, что чувствует себя намного лучше.

Глава Мурманской области был ранен в живот 4 апреля, когда выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов. Сначала врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако 12 апреля Чибиса выписали из больницы.



Нападавший был оперативно задержан. Им оказался местный житель, которого ранее уже привлекали по статье о причинении вреда здоровью. Против него возбудили уголовное дело, а суд арестовал мужчину на два месяца.