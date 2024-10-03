Напавший на Чибиса раскаялся в причинении вреда здоровью мурманскому губернатору

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Александр Быданов попросил прощения у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения и раскаялся в содеянном. Об этом ТАСС рассказал адвокат злоумышленника Александр Москаленко после прения сторон в суде.

Однако он уточнил, что Быданов не признает свою вину в покушении на убийство Чибиса, так как он настаивает на том, что хотел нанести губернатору Мурманской области легкий вред. В результате жертве был причинен тяжелый вред и в этом нападавший раскаивается, подчеркнул адвокат.

Москаленко уточнил, что присяжные вынесут решение по делу Быданова 4 октября.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года, когда губернатор Мурманской области выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями. Злоумышленник был задержан. Им оказался 42-летний житель Апатитов, который ранее уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

На допросе Быданов рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против него возбудили дело по статье "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности". Спустя время суд арестовал нападавшего.

