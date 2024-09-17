Сформирована коллегия присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

В Апатитском суде была сформирована коллегия присяжных, которые должны будут рассмотреть уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Москаленко.

По его словам, коллегия состоит из шести основных заседателей – трех мужчин и трех женщин. Также есть еще шесть присяжных из запасного состава. Они приступят к рассмотрению уголовного дела 18 сентября.

Глава Мурманской области был ранен в живот 4 апреля, когда выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов. Сначала врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако 12 апреля Чибиса выписали из больницы.

Нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Мужчина утверждал, что убить губернатора ему сказал "голос в голове". На него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности").