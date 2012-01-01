Напавшему на губернатора Мурманской области грозит до 20 лет лишения свободы

4 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом и ранили в живот. Главу региона экстренно прооперировали и перевели в реанимацию, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый тоже находится в больнице, так как был ранен при задержании. Что известно о покушении и как на произошедшее отреагировали российские политики – в материале Москвы 24.

"Буду восстанавливаться, и дальше в бой"

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло поздно вечером 4 апреля, после его встречи с жителями региона. В момент, когда он выходил из Апатитского городского Дворца культуры, к нему подбежал мужчина с ножом и нанес удар в живот, после чего попытался бежать. Чтобы его задержать, офицеру спецназа ОМОН, который обеспечивал порядок на встрече, пришлось применить табельное оружие.

"Офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия", – написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, отметив, что теперь силовика представят к награде.



Александр Хинштейн депутат Госдумы Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал еще удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским.

Губернатора доставили в Апатитско-Кировскую центральную больницу, где врачи провели экстренную операцию, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Вся операция продлилась более часа, уточнили областные власти.

В настоящий момент политик находится в реанимации, однако угрозы его жизни нет. Главврач медучреждения Юрий Ширяев оценил состояние Чибиса как тяжелое.

"Ему очень сильно повезло, что не задета аорта", – заявил он.

Придя в себя, губернатор опубликовал в своем телеграм-канале небольшое видеообращение из больничной палаты. Он поблагодарил врачей за спасение и всех, кто поддержал его в непростой момент.





Андрей Чибис губернатор Мурманской области Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Суд по избранию меры пресечения задержанному назначен на 6 апреля, при этом уточняется, что, возможно, заседание будет выездным и пройдет в больнице – все зависит от состояния раненного при задержании фигуранта. Если его вину докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До полного восстановления Чибиса исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет его заместитель – Надежда Аксенова.

Кто напал на губернатора?

Напавший на Андрея Чибиса мужчина сделал это из неприязни к губернатору, однако лично он с ним не был знаком, рассказали в Следственном комитете. Там уточнили, что задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью.

По месту его жительства и регистрации прошли обыски, отметили в ведомстве. Также СК показал видео с места нападения, в том числе сам нож, которым ударили губернатора. У оружия черная рукоятка и длина лезвия – примерно 10 сантиметров.

По данным СМИ, на Андрея Чибиса напал 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Источник телеграм-канала "112" утверждает, что убить губернатора ему сказал "голос в голове". Кроме того, он якобы принимает сильные лекарства из-за болей в спине и ряд препаратов принял прямо перед выходом из дома в вечер покушения.

По информации телеграм-канала SHOT, Быданов работал монтером путей на местной железной дороге, его супруга трудится в Пенсионном фонде. Пара воспитывает 17-летних близнецов. На учете в психоневродиспансере мужчина не стоял, сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.



Губернатор Мурманской области опубликовал видео после покушения

В свою очередь, житель Апатитов, который лично знает Быданова, рассказал, что он однажды уже нападал на человека с ножом, сообщил телеграм-канал "RT на русском".





житель Апатитов, знакомый с подозреваемым Он бригадир путейных рабочих. Знаю его коллег. Пару лет назад он порезал ножом одного из них. С тех пор с ним боялись работать.

Мать задержанного заявила, что была шокирована случившимся и не может объяснить причин нападения. По ее словам, до этого поведение ее сына не вызывало опасений.

"Он был нормальным вчера (4 апреля. – Прим. ред.) <…>. День провел нормально, по врачам ходил", – отметила женщина.

По информации СМИ, Быданова также не раз привлекали за нарушение ПДД. В частности, мужчина повредил зеркало заднего вида припаркованной машины и скрылся с места ДТП.

Он настоящий боец

На происшествие отреагировали представители федеральной власти и коллеги Андрея Чибиса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что покушение должно быть расследовано в самые короткие сроки. Он пожелал губернатору скорейшего выздоровления и сообщил, что Владимир Путин в скором времени ему позвонит.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил губернатору телеграмму со словами поддержки, а также лично позвонил пострадавшему.

"Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном звонке пожелал скорейшего выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису после перенесенной операции. Он также высказал слова поддержки семье главы региона", – сказала пресс-секретарь губернатора Мурманской области Лилия Сечкина.

Слова поддержки в своем телеграм-канале опубликовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Андрею Чибису – быстро восстановиться и дальше созидать во благо ставшей родной для него Мурманской области. Он настоящий боец", – написал он.

В свою очередь, сенатор от региона Константин Долгов в беседе с РИА Новости назвал случившееся чудовищным преступлением. Кроме того, губернатора в соцсетях поддержали председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и главы других российских регионов.