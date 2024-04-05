Песков призвал расследовать покушение на Чибиса в самые короткие сроки

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса должно быть и будет расследовано в самые короткие сроки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что, как только представится возможность, Владимир Путин позвонит Чибису. Песков отметил, что в Кремле желают губернатору скорейшего выздоровления.

Он также заметил, что выводы о необходимости усиления безопасности чиновников после покушения на Чибиса должны делать соответствующие службы. По его словам, эксперты должны оценить, системная ли это угроза.

Инцидент с нападением на Чибиса случился 4 апреля, когда чиновник выходил из ДК города Апатиты. Сначала он находился в реанимации, но после операции губернатор пришел в себя. Его пресс-секретарь не стал пока делать прогнозы по его восстановлению.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.