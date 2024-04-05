СК показал нож, которым ранили губернатора Мурманской области

Пресс-служба СК РФ опубликовала видео с ножом, которым ранили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ролик размещен в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видны следственные действия, проводившиеся на месте нападения. Судя по ночному времени, видео было снято еще ночью с 4 на 5 апреля. Следователи показали улику № 3 – небольшой нож с черной рукояткой, которая с обоих концов обмотана синей изолентой. Также на кадрах показаны другие оперативные действия возле черного автомобиля марки Toyota.

Мать задержанного по подозрению в нападении на главу региона была шокирована произошедшим. В беседе с телеканалом "360" она сказала, что не может объяснить мотив покушения. По словам женщины, его поведение до этого не вызывало опасений.

"Он был нормальным вчера (4 апреля. – Прим. ред.) <…>. День провел нормально, по врачам ходил", – сказала она.

Между тем соседка злоумышленника положительно охарактеризовала его семью, сообщается в телеграм-канале газеты "Известия". Женщина подчеркнула, что лично не знакома с мужчиной, но о его матери она отозвалась как об "очень хорошей женщине".

Собеседница газеты добавила, что "не слышала ничего плохого" о задержанном. По ее данным, он развелся с женой.

Инцидент с нападением на Чибиса случился 4 апреля, когда чиновник выходил из ДК города Апатиты. Сначала он находился в реанимации, но после операции губернатор пришел в себя. Его пресс-секретарь не стал пока делать прогнозы по его восстановлению.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.