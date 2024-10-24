Напавший на губернатора Мурманской области приговорен к 13 годам колонии строгого режима

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Суд приговорил Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, к 13 годам колонии строгого режима, передает РИА Новости со ссылкой на данные из зала суда.

При этом срок предусматривает год ограничения свободы. В свою очередь, присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, заявили, что он не заслуживает снисхождения.

Обвинение запрашивало Быданову 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года, когда губернатор выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями. Напавшим оказался 42-летний Быданов, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

На допросе он рассказал, что ранил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности".

