Обвинение запросило напавшему на губернатора Мурманской области Чибиса 14,5 года в колонии

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Обвинение запросило Александру Быданову, напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, 14 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

Кроме того, сторона обвинения запросила дополнительное наказание Быданову в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля 2024 года, когда губернатор выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями. Напавшим оказался 42-летний житель Апатитов, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью.

На допросе он рассказал, что ранил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности").