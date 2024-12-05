РИА Новости: во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви

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Житель Владивостока напал из-за обуви на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к его супруге. Об этом РИА Новости рассказал представитель региональной прокуратуры.

Как сообщил представитель надзорного ведомства, мужчина начал скандал из-за того, что врачи зашли к нему в квартиру в уличной обуви.

Станция скорой помощи Владивостока уточнила, что муж пациентки был в нетрезвом состоянии. Кроме того, по их информации, мужчина избил бригаду медиков: в лифте он ударил фельдшера, а на улице повредил глаза водителю скорой помощи, который пытался его остановить.

Теперь региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты доследственной проверки. Представитель надзорного ведомства добавил, что злоумышленник написал встречное заявление на бригаду скорой помощи.

Ранее мужчина напал на врача скорой помощи на юге Москвы. В полицию обратился 60-летний фельдшер. Он рассказал, что приехал по вызову женщины, пожаловавшейся на плохое самочувствие.

Сын пациентки начал мешать осмотру и нецензурно оскорблял заявителя. Когда врач выходил из квартиры, молодой человек ударил его ногой. Он упал, тогда парень несколько раз ударил его по лицу и закрылся дома.

