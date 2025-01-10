Победивший на ЧМ по рапиду Мурзин рассказал, что в 11 лет сбежал от отца из-за избиений

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Российский шахматист Володар Мурзин, победивший в 2024 году в чемпионате мира по рапиду, рассказал, что в 11 лет сбежал от отца из-за избиений и оскорблений всех членов семьи.

"Не помню, чтобы отношения с отцом хоть когда-то были нормальными. Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет", – вспомнил спортсмен в интервью "Чемпионату".

По словам Мурзина, не он один страдал от физического насилия со стороны отца. Так, его старшая сестра в возрасте 14 лет получила удар лопатой, когда приехала к нему в гости. После этого она больше к нему не ездила, уточнил шахматист.

"Маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей", – сказал он.

Вся семья решила сбежать от тирана почти сразу после того, как Мурзин выиграл детский чемпионат Европы. В то время Prof Chess Club Сергея Нестерова собирал перспективных шахматистов, и юный чемпион получил предложение.

"Мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живем", – заключил спортсмен.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы во Владимире.

В ряде СМИ появилось обращение одной из жительниц Владимира, в котором она рассказала, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно оскорбляет воспитанников спортшколы, а также жестоко с ними обращается и применяет насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.