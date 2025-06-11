Вулкан Раунг в Индонезии при извержении выбросил пепел на 4,1 км

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Извержение вулкана Раунг зафиксировано в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, сообщает агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Высота пеплового выброса составила 750 метров над кратером вулкана, что соответствует 4 082 метрам над уровнем моря. Как уточнили сотрудники поста, пепел распространяется в северо-восточном и восточном направлениях.

В связи с этим Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал местным жителям и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра.

Вулкан Раунг, возвышающийся на 3 332 метра над уровнем моря, находится на восточной части острова Ява, в 180 километрах к западу от индонезийского города Сурабая.

Ранее вулкан Этна, расположенный на Сицилии, выбросил облако дыма и пепла. Изображения с камер системы наблюдения показывали пирокластический поток от обрушения материала с северного склона Юго-Восточного кратера.

Активность кратера перешла к выбросу фонтана лавы. Крупное облако пепла высотой в несколько километров охватило вулкан с громким звуком. Пользователи соцсетей публиковали снимки столба дыма, чья высота достигала примерно нескольких километров.