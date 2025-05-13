Извержение вулкана началось на Филиппинах

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Находящийся на острове Негрос на Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4,5 километра, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS).

Согласно сейсмическим и инфразвуковым данным, в результате извержения, которое длилось 5 минут, образовался сероватый объемный шлейф. Раскаленные потоки лавы спустились по южным склонам вулкана в пределах примерно 2 километров от кратера.

Ученые института подчеркнули, что сейчас вулкан находится в состоянии "магматического волнения", с повышенными шансами кратковременных взрывных извержений.

Также в районе Канлаона объявлен третий уровень опасности из пяти. Вулканологи посоветовали местной администрации эвакуировать все поселения в радиусе 6 километров от вулкана на случай следующих извержений.

Ранее в Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас. Вулканологическая и сейсмологическая обсерватория Коста-Рики (Ovsicori) уточнила, что извержение случилось во второй половине дня в понедельник, 21 апреля.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 километров над кратером. Такой показатель является "значительной высотой, невиданной с 2017 года".