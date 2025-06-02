Вулкан Этна выбросил облако дыма и пепла

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Вулкан Этна, расположенный на Сицилии, выбросил облако дыма и пепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

"Изображения с камер системы наблюдения показывают пирокластический поток, вероятно, образовавшийся в результате обрушения материала с северного склона Юго-Восточного кратера", – уточнили в институте.

Вулканическая активность в этом кратере уже перешла к выбросу фонтана лавы. На видео видно, как крупное облако пепла охватывает вулкан с громким звуком. В комментариях в соцсетях пользователи публикуют свои снимки столба дыма, чья высота достигает примерно нескольких километров.

Этна является самым высоким в Европе действующим вулканом. Ранее, в июле 2024 года, он уже извергался. Тогда это привело к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра. Шлейф распространился в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы.

Кроме того, в мае 2025 года сообщалось об извержении на Филиппинах. Вулкан Канлаон на острове Негрос тогда выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4,5 километра. При этом раскаленные потоки лавы спустились по южным склонам вулкана в пределах примерно 2 километров от кратера.

