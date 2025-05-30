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30 мая, 09:47

Происшествия

Мужчина задержан за растление девочки в подъезде на северо-западе Москвы

Фото: 123RF/danielt1994

Полицейские задержали мужчину за растление малолетнего ребенка на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, злоумышленник, находясь в подъезде жилого дома, расположенного на улице Василия Петушкова в Южном Тушине, напал на ранее ему знакомую девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве арестовали мужчину, обвиняемого в систематическом растлении своей падчерицы.

По данным правоохранителей, он в период с декабря 2024 года по март 2025 года в квартире на Перовской улице совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2014 года рождения. Ребенок рассказал о случившемся матери, которая и обратилась в полицию.

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