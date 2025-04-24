Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 19:55

Происшествия

В Москве арестован обвиняемый в растлении малолетней падчерицы

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве правоохранители арестовали мужчину, обвиняемого в систематическом растлении своей падчерицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Заключение под стражу прошло по ходатайству органов следствия, уточнили в ведомстве.

О преступлении в отношении несовершеннолетней стало известно 24 апреля. Правоохранители выяснили, что в период с декабря 2024 по март 2025 года в квартире на Перовской улице мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2014 года рождения.

Спустя некоторое время ребенок рассказал об этом матери, которая, в свою очередь, и обратилась в полицию. В результате было заведено уголовное дело, в рамках которого фигуранту уже предъявили обвинения.

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика