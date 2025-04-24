В Москве арестован обвиняемый в растлении малолетней падчерицы

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве правоохранители арестовали мужчину, обвиняемого в систематическом растлении своей падчерицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Заключение под стражу прошло по ходатайству органов следствия, уточнили в ведомстве.

О преступлении в отношении несовершеннолетней стало известно 24 апреля. Правоохранители выяснили, что в период с декабря 2024 по март 2025 года в квартире на Перовской улице мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2014 года рождения.

Спустя некоторое время ребенок рассказал об этом матери, которая, в свою очередь, и обратилась в полицию. В результате было заведено уголовное дело, в рамках которого фигуранту уже предъявили обвинения.