Москвич обвинен в систематическом растлении падчерицы

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В Москве мужчина обвиняется в систематическом растлении падчерицы. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте, сообщила пресс-служба столичного СК в телеграм-канале.

Предположительно, с декабря 2024 по март 2025 года в квартире на Перовской улице в Москве мужчина систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2014 года рождения. Через некоторое время ребенок рассказал обо всем своей матери. В результате женщина обратилась к правоохранителям.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. С мужчиной проведены следственные действия, а также ему уже предъявлено обвинение, уточнили в пресс-службе.

Также оперативники провели обыск в квартире, где живет обвиняемый. Организованы следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СК.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Подольске. Известно, что перед трагедией между компанией и мужчиной произошел конфликт из-за шума во дворе многоквартирного дома.

Недовольный шумом местный житель, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел к ним на улицу. В ходе возникшего конфликта у него попытались отнять оружие. В этот момент произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин.