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03 марта, 08:20

Происшествия

СК завершил расследование убийства красноярской школьницы в свинарнике

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следователи завершили расследование убийства 17-летней девушки, чье тело было найдено в свинарнике в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 41-летний житель деревни Ушканка Ужурского района обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью, иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также в краже с причинением значительного ущерба.

Мужчина, как заявили следователи, свою вину частично признал. Теперь уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него, передано для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут направлены в суд, уточнили в ведомстве.

Девушка погибла в загоне для свиней 23 ноября 2024 года. По версии следователей, ее родители разводили скот и в день происшествия уехали в Красноярск для продажи мяса. Несовершеннолетняя помогала семье и ухаживала за животными, поэтому зашла вечером покормить свиней.

Спустя время ее тело было найдено в загоне с укусами в области головы и тела. Сперва следователи предполагали, что один из быков ударил девушку по голове рогом, поэтому та потеряла сознание. После этого на нее могли напасть свиньи.

Но через некоторое время выяснилось, что к смерти девушки причастен сосед. Его задержали. По версии следствия, мужчина на фоне неприязни к отцу погибшей решил отомстить ему и забить скот. В загоне он заметил несовершеннолетнюю.

Злоумышленник стал угрожать девушке ножом. Между ними завязалась борьба, в результате которой та упала на землю. Мужчина схватил палку и несколько раз ударил школьницу по голове, из-за чего она потеряла сознание. Затем сосед надругался над ней.

Суд Красноярска в конце прошлого года арестовал подозреваемого в убийстве школьницы. В региональном СК РФ уточнили, что ранее мужчина был осужден по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

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