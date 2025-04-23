Мужчина с ножом убил полицейского в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Кингисеппе Ленинградской области мужчина убил полицейского, ударив его ножом в шею. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел около 11:30 в районе дома 22 по проспекту Карла Маркса.

"Оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий", – рассказала Волк.

Далее, по ее словам, при попытке задержания злоумышленник ударил сотрудника полиции ножом в шею и скрылся. От ранения полицейский скончался.

Для задержания мужчины поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района. Ориентировка на преступника также передана в полицию соседних районов. На место ЧП выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее, 22 апреля, в подмосковной деревне Шеметово неизвестный мужчина несколько раз ударил ножом одного из полицейских.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который нервничал и оглядывался по сторонам. В ответ на просьбу предъявить документы он ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников.

Раненого доставили в больницу. Личность нападавшего была установлена, позже мужчину доставили в отдел полиции.